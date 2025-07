Kasseler wird in der Türkei behandelt

Weil er in Deutschland am Ende seiner medizinischen Behandlung stand, bat die Tochter des Kasselers Ahmet Demiray das türkische Gesundheitsministerium, die Therapie in seiner zweiten Heimat fortzusetzen. Nur Zwei Tage später holte ein Ambulanzflugzeug den Patienten mit Lebertumor ab. Die Familie schöpft nun neue Hoffnung.