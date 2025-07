Die US-Videoplattform Youtube und das Online-Netzwerk Facebook haben mehrere Konten der in der Ostukraine kämpfenden prorussischen Separatisten blockiert. Wie das Informationszentrum der selbsternannten Volksrepublik Lugansk am Freitag auf seiner Webseite mitteilte, wurde sein Youtube-Kanal „ohne Erklärung“ gesperrt. Mehrere weitere Kanäle von Separatisten waren ebenfalls nicht aufrufbar, darunter der des „Informationsministeriums“ und der „Volksmiliz“ der selbsternannten Volksrepublik Donezk.

Wer die Kanäle bei Youtube aufrufen will, erhält derzeit eine Fehlermeldung, wonach die Konten „aufgrund der Nichteinhaltung der Regeln der Youtube-Gemeinschaft“ blockiert worden seien.

Unabhängig davon blockierte Facebook die Seite der Lugansker „Volksmiliz“, wie ein Vertreter der selbsternannten Republik der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte. Der Silicon-Valley-Gigant nahm dazu zunächst keine Stellung.

In der Ostukraine kämpfen prorussische Separatisten seit 2014 gegen die ukrainische Armee. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet. Der Westen wirft Moskau vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen, was der Kreml bestreitet. Derzeit ist die Lage vor Ort wegen eines massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine äußerst gespannt.