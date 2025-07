Israelische Aktivisten halten zu Palästinensern

Rund 400 israelische Aktivisten, darunter auch Rabbiner, halfen am Freitag palästinensischen Bauern beim Pflanzen von Olivenbäumen in der Nähe des Dorfes Burin im Westjordanland. Die Aktion fand zwei Wochen nach einem Angriff extremistischer Siedler statt, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Burin ist immer wieder Schauplatz von Angriffen jüdischer Siedler, die unter anderem ausgewachsene Olivenbäume fällen, Felder und Ernten in Brand setzen, die Olivenernte stehlen und Molotow-Cocktails auf Häuser werfen. Auch Erntearbeiter und ausländische Freiwillige wurden bereits mehrmals angegriffen.