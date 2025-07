Nachdem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und seine Frau Emine Erdoğan positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet worden sind, haben sie ihren Krankheitsverlauf verkündet. „Heute Morgen hat unser Arzt unsere Routineuntersuchung durchgeführt. Gott sei Dank gibt es aktuell keinen Grund für Besorgnis. Wir haben leichte Symptome und setzen unsere Arbeit von zu Hause aus mit meiner Frau fort“, schrieb Erdoğan am Sonntag auf Twitter.

Er bedankte sich auch bei den Staats- und Regierungschefs für ihre Genesungswünsche. Dazu gehören unter anderem die Staatschefs der Turkrepubliken wie der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew, der Präsident der Türkischen Republik Nordzypern, Ersin Tatar, und der kasachische Präsident Qassym-Schomart Toqajew.

Auch der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der serbische Präsident Aleksandar Vučić sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, bei dem Erdoğan noch vor kurzem mit einer großen Delegation zu Besuch war, wünschten dem türkischen Staatschef und seiner Gattin gute Besserung. Der kürzlich aus seiner Türkei-Reise zurückgekehrte Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, übermittelte ebenfalls Genesungswünsche über seinen Twitter-Account.

Der türkische Präsident hatte seine dritte Impfdosis im Juni letzten Jahres erhalten. Nachdem er per Videoschalte an einer Zeremonie zur Eröffnung eines Tunnels in Istanbul teilgenommen hatte, teilte Erdoğan am Samstag über seinen offiziellen Twitter-Account mit, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.