Ab dem Sommersemester 2022 soll in Nordrhein-Westfalen eine Ausbildung für Türkischlehrer mit zwei vom Kultusministerium ernannten Gastdozenten beginnen. Das Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (DAZ/DAF) und sowie das Institut für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen sollen die Trägerinstitute sein, berichteten türkische Medien am Samstag.

Das Projekt zur Ausbildung von Lehrkräften für Türkischunterricht an Schulen ist nicht neu. Bereits 2009 war dafür eine Rechtsgrundlage erarbeitet worden, trat jedoch viele Jahre nicht in Kraft. 2018 wurde das Thema wieder auf die Tagesordnung im Bundesland gesetzt. Das Fach soll bereits ab der Grundschule wählbar sein.

Die Wissenschaftsverwaltung in Berlin machte 2020 ebenfalls etwaige Pläne bekannt, um Türkischlehrer für den Unterricht auszubilden. Mit der Freien Universität Berlin wurden Vorbereitungen für einen entsprechenden Studiengang verkündet. Als Starttermin wurden das Wintersemester 2020/21 oder das Wintersemester darauf angepeilt. Einschätzungen hielten die Termine für ambitioniert. Der geplante Studiengang in der Hauptstadt ist bislang noch nicht eingerichtet worden.