Das Teknofest, der größte Luft-, Raumfahrt- und Technologiewettbewerb der Türkei, wird im Mai in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku seinen ersten Auslandsauftritt absolvieren. Das Teknofest Aserbaidschan soll vom 26. bis 29. Mai in Baku stattfinden, wie auf einer Pressekonferenz am Montag vonseiten der Ausrichter bekannt gegeben wurde.

Prominenter Besuch auch aus der TürkeiDas Teknofest, das 2018 von der Stiftung Turkish Technology Team (T3) und dem türkischen Ministerium für Industrie und Technologie als erstes nationales Technologiefestival initiiert worden ist, soll bei jungen Menschen das Interesse an Technologie und Fortschritt wecken.

An der Einführungsveranstaltung zur diesjährigen Ausgabe nahmen prominente Gäste teil. Anwesend waren unter anderem Aserbaidschans Minister für digitale Entwicklung, Rashad Nabiyev, der T3-Vorsitzende und CEO des türkischen Drohnenherstellers Baykar, Haluk Bayraktar. Der Baykar-CTO und jüngere Bruder Selçuk Bayraktar nahm ebenso an dem Eröffnungsevent teil wie hochrangige türkische Beamte und stellvertretende Minister.

Nabiyev lädt aserbaidschanische Jugend zum Teknofest einIn seiner Rede betonte Nabiyev, dass das Teknofest die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei weiter stärken werde, indem es Aserbaidschan die Ehre erweise, erstmals selbst Gastgeber dieses großen Events zu sein. Außerdem lud er insbesondere die aserbaidschanischen Jugendlichen zu der hochkarätigen Tech-Veranstaltung ein.

Selçuk Bayraktar zeigte sich begeistert von der Expansion. Das Teknofest sei für ihn ein wahr gewordener Traum und „jetzt geht dieser Traum über die Grenzen der Türkei hinaus“, sagte er. Mit Blick auf das Wachstum des Teknofestes und die große Anzahl an Kooperationsangeboten aus dem Ausland fügte Bayraktar hinzu: „Wir dachten, wenn wir das Teknofest im Ausland organisieren, sollte das erste Ziel Aserbaidschan sein - das Land unserer Brüder und Schwestern, denen wir durch gemeinsame Werte verbunden sind.“