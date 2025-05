Unbekannte haben eine Moschee in der französischen Kleinstadt Jargeau in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich letzte Woche in der Nacht auf Mittwoch, nur wenige Tage vor Beginn des Fastenmonats Ramadan.



Laut Ibrahim Alci, dem Vorsitzenden des Koordinationsrats der türkischen Muslime in Frankreich (CCMTF), waren die Muslime in der Gemeinde Jargeau bereits zuvor Drohungen ausgesetzt. Nur wenige Wochen vor dem Brand in der Moschee seien die Fenster mit beleidigenden Parolen beschmiert worden.



Nach dem Vorfall wandte sich der Verband mit einem Schreiben an das französische Innenministerium und forderte höhere Sicherheitsmaßnahmen für muslimische Gebetshäuser im ganzen Land.