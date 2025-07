Muzaffer Kayasan hält möglicherweise den Rekord für die längste Infektionsdauer mit dem Coronavirus in der Türkei. Der 56-Jährige aus Istanbul wurde in 14 Monaten 78-mal positiv auf Covid-19 getestet, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete. Immer wieder musste Kayasan deswegen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Obwohl er nach eigenen Angaben mittlerweile keine Symptome mehr hat, trägt er laut Ärzten immer noch das Coronavirus.

Die Medizin begründet diesen Zustand durch sein geschwächtes Immunsystem. Der 56-Jährige ist an Leukämie erkrankt und hatte eine Knochenmark-Transplantation. „Ich wurde geheilt, aber ich habe immer noch Reste von Covid-19 in meinem Körper. Das ist die einzige Erklärung, die mir für die positiven Tests gegeben wurde“, sagte Kayasan.

Durch die Leukämie habe er davor sowieso schon sehr eingeschränkt leben müssen, doch jetzt könne nicht mal seine Frau in der gemeinsamen Wohnung bleiben. Der Mann appellierte an die Behörden, eine Lösung für seine Situation zu finden, die ihn dazu zwinge, seine Tage allein zu Hause zu verbringen. Er könne seine Kinder und Enkelkinder nur durch ein Fenster sehen.