Ein hochrangiger wissenschaftlicher Berater von US-Präsident Joe Biden ist wegen einer Vielzahl an Mobbing-Vorwürfen zurückgetreten. „Ich bin erschüttert, dass ich früheren und jetzigen Kollegen durch die Art und Weise, wie ich mit ihnen gesprochen habe, Schaden zugefügt habe“, erklärte Eric Lander in seinem Rücktrittsschreiben am Montag. Er habe dabei „manchmal die Grenze zur Respektlosigkeit und Erniedrigung überschritten“.

Lander wurde im Januar letzten Jahres unter Biden zum Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik ernannt. Ein Jahr später musste er nun zurücktreten, nachdem eine interne Untersuchung des Weißen Hauses „glaubwürdige Beweise“ dafür gefunden hatte, dass der Top-Wissenschaftler mehrere Mitarbeiter „schikaniert“ habe, wie das US-Portal „Politico“ berichtete. Biden hatte zu Amtsbeginn versprochen, scharf gegen Mobbing in der Regierung vorzugehen - was bei seinem Vorgänger Donald Trump nicht selbstverständlich gewesen wäre.

Lander, der unter anderem an der Entschlüsselung des menschlichen Genoms beteiligt war, war federführend für Bidens diesen Monat neu aufgelegte Krebsinitiative zuständig. Diese Initiative hat zum Ziel, die Sterblichkeitsrate bei Krebserkrankungen in den USA um die Hälfte zu senken.

