Eine 17-jährige Jugendliche türkischer Herkunft ist am Samstagabend im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg brutal geschlagen worden. In einem am Dienstag veröffentlichten Video auf ihrem Instagram-Profil schilderte sie die Tat und kritisierte die mediale Berichterstattung zu dem Vorfall. Nach ihren Angaben handelte es sich um einen rassistischen Angriff von sechs Erwachsenen, der in der Straßenbahn eskalierte. Das viral gegangene Video wurde später laut der Jugendlichen ohne offensichtlichen Grund auf Instagram entfernt.

Mehrere Medien hatten nach dem Angriff am Samstag eine angeblich fehlende Mund-Nase-Bedeckung als Ursache für den Vorfall dargestellt. „Weil die Presse mir keine andere Wahl lässt, die Wahrheit verdreht und Lügen über mich verbreitet, muss ich mich so an die Öffentlichkeit wenden, weil ich das nicht so auf mir sitzen lassen kann“, sagt das Opfer Dilan Sözeri dabei zu Beginn ihres Videos.

Angriff führt zu zahlreichen VerletzungenNach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in der Straßenbahn sei die Jugendliche schließlich aus einer Gruppe von alkoholisierten Erwachsenen heraus rassistisch beleidigt worden – unter anderem als „Drecksausländerin“. Unter dem Mob in der Straßenbahn befanden sich demnach zwei Frauen und ein Mann. Sözeri hatte ihren Angaben zufolge eine Mund-Nasen-Bedeckung an, die drei Erwachsenen hingegen nicht.

Als alle Beteiligten die Bahn verlassen hatten, soll der Streit weiter eskaliert sein. Die junge Frau wurde demnach festgehalten und mehrfach geschlagen und getreten. Einer der mutmaßlichen Angreifer habe ihr gedroht, sie solle aufpassen, was sie „in seinem Land“ sage. Ein weiterer mutmaßlicher Täter habe gerufen, dass sie hier nichts zu suchen habe. Zudem soll ihr eine der beteiligten Frauen Haare ausgerissen haben, berichtete die Polizei.

Die 17-Jährige musste schließlich in einem Krankenhaus aufgenommen werden. „Ein Hirnschädeltrauma, ein Bauchtrauma, unzählige Prellungen und Verletzungen waren die Folgen“, informierte die Jugendliche in ihrem Instagram-Beitrag.

Opfer beklagt fehlende Hilfsbereitschaft der anderen FahrgästeWährend des Angriffs wurde Sözeri laut eigenen Angaben immer wieder als „Drecksausländerin“ und „Miststück“ beleidigt. Sie beklagte in ihrer Video-Mitteilung auch eine fehlende Hilfsbereitschaft der anderen Fahrgäste. Obwohl der Bahnhof voll gewesen sei, hätte ihr niemand geholfen. „Ich habe gefragt: Warum hilft mir keiner?“, so die 17-Jährige.

Aufgrund eines vom Opfer gedrehten Videos erkannten die alarmierten Beamten einen der beteiligten Männer aus vorangegangenen Polizeieinsätzen wieder. Er und zwei weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 42 und 51 Jahren wurden in einer nahegelegenen Kneipe vorläufig festgenommen, bestritten aber die Tatvorwürfe. Die Männer waren zum Teil betrunken, außerdem fand die Polizei bei einem von ihnen Betäubungsmittel. Die Ermittlungen zu den beteiligten Frauen dauern an.

