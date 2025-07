Einem 71-Jährigen wird vorgeworfen, ein Kind irakischer Staatsangehörigkeit am Rande des von diesem besuchten Schwimmunterrichts rassistisch beleidigt und attackiert zu haben. Der Mann soll den Jungen in der Therme in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis gestoßen und getreten haben, berichtete der „MDR“ am Dienstag.

Demnach befand sich das Opfer gemeinsam mit anderen Kindern seiner dritten Klasse für den Schwimmunterricht in der Therme. Die Attacke habe stattgefunden, als sich der Junge in der Umkleidekabine umgezogen habe.

Nachdem Zeugen die Lehrkräfte und das Personal alarmiert hätten, sei die Polizei hinzugekommen. Die konkreten Äußerungen des mutmaßlichen Täters stünden noch nicht fest. Die Anzeige gegen den 71-Jährigen werde erweitert, wenn sich der Vorwurf der Beleidigung bestätigen sollte.

