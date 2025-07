Zum zweiten Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau findet am 19. Februar um 11.00 Uhr auf dem Hauptfriedhof eine Gedenkstunde an die Opfer statt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky wollen laut Pressemitteilung der Hessischen Landesregierung und der Stadt Hanau an der Veranstaltung teilnehmen.

Neben den Angehörigen der Opfer werden Vertreter aus Politik und Religion bei der Gedenkstunde anwesend sein. Mustafa Macit Bozkurt soll als Vertreter der muslimischen Gemeinde in Hanau eine Rede halten. Laut Mitteilung ist die Zahl der Teilnehmer aufgrund der Corona-Situation auf rund 100 Gäste beschränkt.

Auf dem Hanauer Hauptfriedhof sind drei der insgesamt neun Opfer mit Migrationsgeschichte beerdigt. Für die weiteren sechs Opfer sind Gedenksteine und eine große gemeinsame Gedenktafel platziert. Die Stadt Hanau will auch für die sechs Opfer Kränze an die Friedhöfe und in die Heimatstädte in der Türkei, in Rumänien und in Bulgarien schicken.