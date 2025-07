„Drecksausländerin” - Jugendliche brutal geschlagen

Sechs Erwachsene schlagen am Samstag in Berlin eine 17-Jährige krankenhausreif. Während das Opfer von rassistischen Beleidigungen berichtet, wird der Fall in vielen Medien als Streit um Maskenpflicht lanciert. Nun meldet sich die junge Frau selbst zu Wort.