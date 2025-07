Terrornacht von Hanau: Zu blond für den Täter?

„Er hatte einen angsteinflößenden Gesichtsausdruck” – Am 19. Februar 2020 tötete ein rechtsextremer Terrorist in #Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Obwohl Mustafa Tunç türkischer Herkunft ist und vor Ort war, blieb er in jener Nacht verschont. Wie kam es dazu? #SayTheirNames