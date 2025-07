Ein Ambulanzflugzeug des türkischen Gesundheitsministeriums fliegt den wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn erkrankten Hüseyin Çamlıca von Berlin in die Türkei. Çamlıca befand sich mit seinen Schülern im Rahmen eines Erasmus-Projekts seit Mitte Januar in der deutschen Hauptstadt.

Der Schuldirektor der Ahi-Evran-Schule, einer berufsbildenden und technischen Oberschule in der Türkei, erkrankte während seines Aufenthalts Ende Januar. Er wurde in seinem Berliner Hotel bewusstlos aufgefunden und später in ein Krankenhaus eingeliefert. Seitdem befand sich der 54-Jährige auf der Intensivstation.

Auf Wunsch seiner Familie habe das türkische Konsulat den Transport von Çamlıca zur weiteren Behandlung in die Türkei organisiert, erklärte der Generalkonsul von Berlin, Rıfkı Olgun Yücekök, auf Anfrage von TRT Deutsch.

Die Türkei bietet ihren Bürgern weltweit kostenlose Ambulanzflüge an. Diese bringen die Patienten auf Anfrage der Betroffenen selbst oder ihrer Familien in Notfällen zur Behandlung in die Türkei.