Ukraine übt den Ernstfall

Am Samstag haben ukrainische Polizeikräfte, Nationalgardisten sowie Grenzschützer und Rettungsdienste ein umfangreiches Training durchgeführt. In der südlichen Region des Landes, an der Grenze zu Russland, sollten Abläufe getestet werden, die nach einer möglichen Provokation notwendig werden würden.