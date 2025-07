Deutschland schickt militärisches Material nach Litauen

Rund 350 Soldaten sowie etwa 100 Fahrzeuge, unter anderem Panzerhaubitzen, wurden am Montag in Münster bereitgemacht, um die Nato im Osten zu unterstützen. Von insgesamt 1200 zusätzlich dort stationierten Soldaten soll Deutschland am Ende etwa die Hälfte stellen. Die Truppenverlegung erfolgt inmitten einer zuletzt immer stärker angespannten Sicherheitslage an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland.