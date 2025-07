Athen: Proteste gegen Impfpflicht

Vor dem Parlamentsgebäude in Athen haben am Sonntag Tausende Gegner einer verpflichtenden Corona-Impfung im Gesundheitswesen protestiert. Einige davon erklärten sich solidarisch mit den Trucker-Protesten in Kanada. Dort hatten LKW-Fahrer die Hauptstadt Ottawa lahmgelegt, um gegen die Impfpflicht zu protestieren.