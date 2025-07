Der Yamaha-Pilot Toprak Razgatlıoğlu ist seit November 2021 Superbike-Weltmeister. Der 25-jährige Motorsportler aus der Türkei hatte mit seinem Sieg in Indonesien die sechsjährige Erfolgsgeschichte von Kawasaki-Pilot Jonathan Rea aus Großbritannien beendet. Nun hat er mit dem Motorsport-Magazin „Speedweek“ über seinen Triumph gesprochen – und über dessen Stellenwert in der Türkei.

Motorsport ist in der Türkei nicht so populär wie FußballRazgatlıoğlu hatte 2021 bereits zum zweiten Mal für den japanischen Hersteller den Titel geholt. Den ersten WM-Titel für den Rennstall hatte 2009 der US-Amerikaner Ben Spies gewonnen. Der neue Weltmeister erhofft sich von seinem Erfolg nun auch eine beflügelnde Wirkung für den Motorsport in seinem Land insgesamt.

Der Motorsport sei in der Türkei nicht so populär, erzählte Razgatlıoğlu im „Speedweek“-Interview. „Die Fans interessieren sich nur für Fußball“, erläuterte er. „Aber das gefällt mir, so mag ich es. Ich mag keine großen Feiern. Jetzt ist wieder alles normal, manchmal vergesse ich, dass ich Weltmeister bin.“ Als neue Nummer 1 der Superbiker gibt sich der Sportler aus Alanya eher bescheiden.

Betreut vom ersten türkischen Supersport-Weltmeister

Während zweier Testtage in der Hafenstadt Portimão in Portugal fuhr Razgatlıoğlu mit 1:39,616 Minuten die schnellste Superbike-Rundenzeit, die jemals gemessen wurde. Sein Konkurrent Rea hatte 1:39,851 min vorgelegt.

Das sei eine unglaubliche Rundenzeit mit einem Rennreifen, meinte der 25-Jährige: „Das war ein sehr positiver Test für mich. Wir haben an neuen Elektronikstrategien gearbeitet, anfänglich war der Unterschied zu letztem Jahr sehr groß. Jetzt, nachdem wir die richtigen Einstellungen gefunden haben, fühlen sie sich ähnlich an.“

Es gäbe aber auch noch einiges zu verbessern: „Erst als wir eine gute Abstimmung gefunden hatten, versuchte ich auch schneller zu fahren“, betonte Razgatlıoğlu im „Speedweek“-Interview.

Betreut wird der Senkrechtstarter aus Alanya durch den ehemaligen türkischen Motorradrennfahrer Kenan Sofuoğlu. Dieser war der erster türkischer Motorrad-Weltmeister der Geschichte. Der 37-jährige Sofuoğlu wurde insgesamt fünf Mal Supersport-Weltmeister und gewann 43 Rennen.