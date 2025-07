In Belgien haben flämische Landesbehörden 2021 so viele ausländische Diplome offiziell anerkannt wie nie zuvor. Die Anträge von rund 5700 Einwanderern wurden akzeptiert und damit die Abschlüsse aus deren Heimatländern mit denen in Flandern gleichgeschaltet. Es ist ein Rekord, wie das lokale Nachrichtenportal „VRT News“ berichtete.

Behörden in Flandern sollen im Vergleich zu vor sechs Jahren lediglich 3746 Diplome von Einwanderern anerkannt haben, erklärte Robrecht Bothuyne, flämischer Landtagsabgeordneter von der christdemokratischen CD&V.

In Flandern müssen offene Facharbeiterstellen in vielen Bereichen besetzt werden. Daher ist das Anwerben von Talenten aus dem Ausland wichtig. Im vergangenen Jahr haben die flämischen Behörden demnach die meisten Anfragen von Einwanderern aus Marokko, aus der Türkei oder aus dem Libanon genehmigt.

Bei den Abschlüssen handelt es sich um Diplome, Universitätsabschlüsse, Abitur oder Berufsschulabschlüsse. Rund 5000 Antragsteller hatten laut „VRT News“ in den vergangenen drei Jahren kein Glück. Ihre Abschlüsse wurden nicht akzeptiert.