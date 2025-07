Kann sich Hanau wiederholen?

Der rechtsextremistische Anschlag von Hanau liegt nun zwei Jahre zurück. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Die Ermittlungen ziehen sich in die Länge. Angehörige verlangen Aufklärung. Was denkt die Bevölkerung über die Gefahr weiterer Anschläge? Wir haben in Berlin nachgefragt.