NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Mittwoch dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar zum 70. Jahrestag der türkischen Mitgliedschaft im transatlantischen Verteidigungspakt gratuliert. Akar, der sich derzeit für ein NATO-Treffen in Brüssel aufhält, traf sich mit Stoltenberg im Hauptquartier der Organisation. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Vor dem NATO-Treffen kam es auch zu bilateralen Gesprächen zwischen Akar und dem lettischen Verteidigungsminister Artis Pabriks, seiner nordmazedonischen Amtskollegin Slavjanka Petrovska, seinem griechischen Amtskollegen Nikolaos Panagiotopoulos sowie dem britischen Amtskollegen Ben Wallace.

Die Gesprächsthemen mit seinen europäischen Amtskollegen seien die bilateralen Beziehungen, die Zusammenarbeit bei der regionalen Verteidigung und Sicherheit sowie die Verteidigungsindustrie gewesen, so der türkische Verteidigungsminister.

Die Türkei ist inzwischen aufgrund seiner militärischen Schlagkraft sowie geostrategischen Lage eines der wichtigsten NATO-Mitglieder. Das Land trat dem Militärbündnis 1952 bei und zeigt seither großes Engagement. Dennoch ist die Meinung zur NATO noch heute unter türkischen Politikern und Wählern nicht unumstritten.

Den ersten großen Image-Schaden in der Bevölkerung erlitt das Bündnis vor der türkischen Intervention auf Zypern zum Schutze der türkischen Bevölkerung. Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson hatte erklärt, dass sich das Bündnis nicht auf die Seite des NATO-Mitglieds Türkei stellen werde und warnte die türkische Regierung vor diesem Schritt. Die US-Unterstützung für die Terrororganisation PKK/PYD im syrischen Bürgerkrieg belasteten zuletzt das türkische Verhältnis zur NATO erneut erheblich.