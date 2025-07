Zwei Jahre nach den rassistisch motivierten Morden von Hanau sitzt der Schock der Tatnacht immer noch tief im Bewusstsein der Menschen. Die Bewohner der Stadt machen sich Sorgen um ihre Sicherheit, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) im Gespräch mit Türkischstämmigen feststellte.

Die Stadtbewohner seien beunruhigt, erklärte Özkan Rutbil. Er ist Inhaber des Kiosks, der direkt gegenüber einem der Tatorte liegt. „Wir haben natürlich Bedenken hinsichtlich unserer Sicherheit. Wir haben schließlich einen Migrationshintergrund“, sagte er. „Auch vor Hanau hatte es solche Taten gegeben.“ Er kritisierte den Aufarbeitungsprozess nach rassistischen Vorfällen: „So wie schon immer sterben Menschen, danach werden die Akten geschlossen.“

Auch Kadir Köse, Inhaber eines Geschäfts neben dem Tatort, bekam die Morde mit. Er und die Besuchern seines Geschäfts hätten die Schüsse gehört. „Wir haben nach den ersten Schüssen vergeblich versucht, die Polizei zu erreichen. Die Leitung war ständig belegt“, beklagte er. Unter diesen Bedingungen könne sich in Deutschland niemand wohlfühlen. Für die rechtsextremen Tendenzen seien auch Politik und Medien verantwortlich. „Wir werden als Ursache aller Probleme in der Wirtschaft oder etwa für die Arbeitslosigkeit dargestellt“, erklärte der türkischstämmige Geschäftsinhaber.

Henri Samkıran, Trainer der U11-Mannschaft von Hanau Türkgücü, habe alle Hanau-Opfer gekannt. Auch er habe in einem Lokal in der Nähe einer der Tatorte die Schüsse gehört. „Danach erfuhren wir, dass drei unserer Freunde dort ihr Leben verloren haben“, sagte er und erinnerte an Vili Viorel Păun, der vergeblich versucht hatte, den Polizeinotruf zu erreichen. „Einer unserer Freunde verfolgte den Täter und versuchte, die Polizei zu erreichen, die aber seinen Anruf nicht entgegennahm“, kritisierte Samkıran. Zum zweiten Jahrestag des Attentats werde es ein Benefizspiel geben, mit dem der Opfer gedacht werden soll.

Mehr dazu: Schweiz: SVP-Kantonsrat wegen rassistischen Hanau-Tweets vor Gericht