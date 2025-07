Eine hochrangige türkische Delegation hat sich in Israel zu Gesprächen mit Vertretern des israelischen Präsidentenamts und des Außenministeriums getroffen. Auf der Agenda am Donnerstag standen die bilateralen Beziehungen sowie regionale Themen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtete. Als nächstes steht ein Türkei-Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog an.

Die türkische Delegation wurde von dem türkischen Präsidentensprecher Ibrahim Kalın angeführt. Auch der stellvertretende Außenminister Sedat Önal nahm an dem Gespräch teil.

Die israelische Seite wurde unter anderem durch den Generaldirektor des Außenministeriums, Alon Ushpiz, und den Generaldirektor des israelischen Präsidenten, Eyal Shuiki, vertreten.

Das Treffen ist Teil eines zweitägigen Besuchs der türkischen Delegation in Palästina und Israel. Am Mittwoch hatte es ein Gespräch mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas gegeben, bei dem die Unterstützung Ankaras für Palästina bekräftigt worden war.

Das Treffen in Israel gilt als ein Annäherungsversuch zwischen der Türkei und Israel, nachdem die Beziehungen jahrelang auf Eis gelegen hatten.

