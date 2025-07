US-Polizei fixiert Teenie „Weil er schwarz ist”

Ein Video einer Prügelei zwischen zwei Teenagern in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat New Jersey löst Empörung aus. Polizisten trennen die Parteien voneinander. Während sie den weißen Teenager auf eine Couch setzten, wird der schwarze Junge gewaltsam am Boden fixiert.