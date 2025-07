Zum zweiten Jahrestag des rechtsterroristischen Attentats von Hanau hat im Hauptsitz der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) in Köln eine Gedenkveranstaltung stattgefunden. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete, nahmen neben dem Ditib-Vorsitzenden Kazım Türkmen der Vater des Hanau-Opfers Hamza Kurtović und der Bruder des bei dem Attentat ermordeten Gökhan Gültekin teil.

„Wir wissen, dass es zu einem weiteren Terroranschlag kommen wird, wenn wir der Opfer nicht mehr gedenken, uns nicht mehr an ihre Namen erinnern und unsere Bemühungen um Gerechtigkeit aufgeben sollten“, erklärte Çetin Gültekin, der Bruder von Gökhan Gültekin. Bezüglich der Aufklärung des Attentats zeigte er sich vorsichtig optimistisch: „Olaf Scholz hatte uns bereits vor seiner Wahl zum Bundeskanzler besucht und uns zugesichert, dass er sich um die Aufklärung des Vorfalls bemühen werde.“ Nun hoffe Gültekin, dass sich der Bundeskanzler an sein Versprechen halten werde. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser habe bisher die Familien der Opfer unterstützt.

Kritik an Aufarbeitung des AttentatsGültekin bemängelte gleichzeitig den bisherigen Umgang der Politik mit dem rassistischen Attentat. „Angela Merkel hielt sich nicht an ihre diesbezüglichen Versprechen“, monierte er. Zudem habe der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier die Angehörigen der Opfer kein einziges Mal besucht.

Er betonte, dass sein Bruder aufgrund seines türkischen Migrationshintergrunds und seiner Religionszugehörigkeit umgebracht worden sei. „Wir müssen alles dafür tun, dass es nicht erneut zu einem solchen Vorfall kommt“, so Gültekin weiter.

Auch Armin Kurtović ging bei der Gedenkveranstaltung mit den Behörden ins Gericht. Er schilderte die Probleme, denen die Angehörigen der Opfer bei der Aufarbeitung der rechtsextremen Morde gegenüberstünden.

Der Ditib-Vorsitzende Türkmen unterstrich in seiner Rede die Bedeutung des Gedenkens an die Hanau-Opfer. „Sie leben in unseren Gebeten und Erinnerungen weiter“, betonte er. Das Gedenken an die neun verstorbenen Menschen sei schmerzvoll und wichtig zugleich.

