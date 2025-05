In Berlin haben erneut Hunderte Menschen gegen die israelischen Angriffe auf Gaza protestiert. Bei der Demo am Samstag am Potsdamer Platz wurde auch der 77. Jahrestag der Nakba begangen. Dabei kam es zu mindestens drei Festnahmen. Der Nakba-Tag erinnert an die massenhafte Zwangsvertreibung der Palästinenser im Jahre 1948 aus ihrem Heimatland.