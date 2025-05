Tausende Israelis haben am Donnerstag erneut gegen die Netanjahu-Regierung protestiert. Bei der Kundgebung in Tel Aviv kritisierten Demonstranten die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe auf Gaza und forderten eine Verhandlung mit der Hamas. Die Kundgebung richtete sich auch gegen ein höchst umstrittenes Gesetz, das Israels Parlament am selben Tag gebilligt hatte.