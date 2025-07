Der US-Waffenhersteller WEE2 Tactical hat ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr auf den Markt gebracht. Das JR-15 werde „Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen“, heißt es in Werbetexten des Unternehmens. Das Gewehr „sieht aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa“.

Erwachsenenmodell bei Amokläufen verwendetDas JR-15 ist deutlich kleiner und leichter als das Standardmodell AR-15 und kostet 389 Dollar. Für Jungen bewirbt das Unternehmen es mit einem Piratenschädel mit Irokesenschnitt. Mädchen soll ein Schädel mit blonden Strähnen und einem rosa Schnuller im Mund ansprechen.

Das Erwachsenenmodell AR-15 ist die zivile Version einer Militärwaffe und wurde in den USA bereits mehrfach bei Massenmorden eingesetzt, darunter auch Amokläufe in Schulen.

