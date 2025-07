Olaf Scholz gedenkt der Opfer von Hanau

„Wir können alltäglich an die Opfer von #Hanau erinnern: Indem wir auf Respekt setzen statt auf Hass. Auf Zusammenhalt statt Spaltung.” – Am Jahrestag des rechtsextremen Anschlags von Hanau gedenkt Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Videobotschaft der Opfer.