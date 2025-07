Gefechte trotz Waffenruhe in der Ostukraine

Ein Video vom Samstag dokumentiert zunehmende Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine. Es zeigt Abgeordnete, Soldaten und ausländische Journalisten, die auf dem Weg zu einem Beobachtungsposten vor Granatenbeschuss mutmaßlich durch prorussische Separatisten in Deckung gehen. Die Zahl der Explosionen in der Ostukraine hat nach Angaben der OSZE zugenommen. Am Freitag habe sich die Zahl der Detonationen dort mit mehr als 1400 innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt, teilten Beobachter mit. Laut einem Diplomaten wurden am Samstag sogar fast 2000 Explosionen gezählt.