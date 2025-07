Die Katharina-Villa im Landkreis Sarıkamış in der türkischen Provinz Kars wird nach einer Restaurierung ihre Türen als Hotel öffnen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Das historische Gebäude wurde im Jahr 1896 errichtet, nachdem Kars infolge des Osmanisch-Russischen Krieges (1877-1878) unter russische Besatzung gefallen war. In Auftrag gegeben wurde sie von dem Zaren Nikolaus II. - und es wird angenommen, dass die Villa der Ehefrau des Zaren gehörte. Dieser soll das Gebäude auch selbst für Jagdausflüge genutzt haben.

Die Zarenvilla weist mehrere Besonderheiten auf: Das Gebäude wurde im Stil der baltischen Architektur aus gelben Kiefern errichtet, die nur in der Region Sarıkamış vorkommen. Dabei wurden keine Nägel verwendet. Die Villa besteht aus einem Hauptgebäude und einem Jagdhaus.

Am 30. Juli 2021 hatte das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus eine Ausschreibung für die Überlassung des Gebäudes an Investoren für einen Zeitraum von 49 Jahren unter der Bedingung der Restaurierung veröffentlicht. Diese konnte der Vorstandsvorsitzende von ORKA Hotels, Turgut Torunogullari, für sich entscheiden. „Das Gebäude ist in einem sehr abgenutzten Zustand“, informierte Torunogullari. „Wir werden anhand der alten Fotografien herausfinden, wie dieses Haus gebaut wurde. Wenn die Villa restauriert ist, wird dies in originalgetreuer Weise geschehen sein.“