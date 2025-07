Putin schickt Truppen in die Ukraine

Russland erkennt die abtrünnigen ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk als unabhängig an und entsendet „Friedenstruppen” in die Separatistengebiete. Eine Rede des russischen Präsidenten Putin am Montagabend hat für eine Zuspitzung des Ukraine-Konflikts gesorgt.