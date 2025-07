Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Senegal getroffen. Bei ihrem Gespräch am Rande der Einweihungszeremonie des Senegal-Stadions in Dakar am Dienstag tauschten sich beide Seiten über bilaterale und regionale Beziehungen aus.

Das Treffen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auf türkischer Seite nahmen neben dem Staatspräsidenten auch Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und Präsidentensprecher Ibrahim Kalın teil.

Deutschland gilt als einer der wichtigsten Partner der Türkei in Europa sowie in der Nato. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen der Türkei und Deutschland belief sich laut dem türkischen Außenministerium im Jahr 2021 auf 41,08 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 20,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.