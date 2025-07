Die Sonderbeauftragten der Türkei und Armeniens haben nach einem Treffen am Donnerstag in Wien angekündigt, den Normalisierungsprozess zwischen den beiden Ländern ohne Vorbedingungen fortzusetzen. Bereits am Mittwoch erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die Türkei sei bereit, weitere Schritte zur Verbesserung der Beziehungen zu Armenien zu unternehmen. Zudem soll eine regionale Kooperationsplattform im Kaukasus geschaffen werden, wie „Dailysabah“ berichtete.

Für diplomatische Konsultationen seien Sonderbeauftragte ernannt worden. Zudem hätten beide Länder den Flugverkehr wieder aufgenommen. Die Türkei beabsichtige auch die Schaffung einer regionalen Kooperationsplattform zwischen den Kaukasusländern – einschließlich Armenien.

Auf die positiven Schritte Armeniens werde die Türkei in gleicher Weise reagieren, so der türkische Präsident. Die Region brauche Frieden, Stabilität und Wohlstand. In diesem Sinne bemühe sich die Türkei aufrichtig, einen Normalisierungsprozess mit Armenien einzuleiten.

Von Armenien erwarte die Türkei, den positiven Ansatz beizubehalten. Auch Armenien hege einige konkrete Erwartungen, wie die Öffnung der Grenzen und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Sollte Armenien den begonnenen Prozess fortsetzen, würden die Türen nicht geschlossen bleiben.

Präsident Erdoğan erklärte, er unterstütze die Überwindung der Probleme mit Armenien durch Zusammenarbeit. Jeder müsse konstruktiv handeln, um diese historische Chance zu nutzen. Die Türkei werde all diese Prozesse weiterhin in enger Abstimmung mit Aserbaidschan durchführen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien liegen seit Jahren auf Eis. Seit den 1990er Jahren unterhalten die beiden Länder weder diplomatische noch wirtschaftliche Beziehungen. 2009 hatten sich beide Staaten auf ein Friedensabkommen geeinigt, das jedoch nie ratifiziert wurde. Die aktuellen Gespräche im Rahmen des Normalisierungsprozesses werden als neuer Annäherungsversuch betrachtet.