Ukraine: Staatsfernsehen sendet aus Bunker

Ukraines Staatsfernsehen sendet wegen der andauernden Bombendrohung aus einem Bunker. In dem am Freitag auf Twitter geteilten Video sieht man eine Nachrichtensprecherin in einer Garage auf Sendung. Derzeit dienen den Ukrainern zahlreiche U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Bunker.