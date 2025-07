Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein Telefonat geführt. In dem Gespräch ging es um die türkisch-österreichischen Beziehungen und den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Erklärung wurde am Dienstag auf der Internetseite des Präsidenten der Türkei veröffentlicht.

Die Türkei werde alles in ihrer Macht Stehende für einen Waffenstillstand, die Wiederherstellung des Friedens und die Verbesserung der Situation tun, erklärte Präsident Erdoğan. Zudem betonte der Präsident den bedeutenden Anteil der in Österreich lebenden Türken zur Stärkung der Beziehungen zwischen den beiden Nationen. Die türkisch-österreichischen Beziehungen hätten sich in der Vergangenheit auf allen Ebenen verbessert.

Die jüngsten Entwicklungen hätten einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Türkei für die Sicherheit in Europa sei. Die Türkei erwarte, dass konkrete und sinnvolle Schritte in den Beziehungen mit der Europäischen Union unternommen werden. Dazu gehörten auch die Aufnahme von Verhandlungen zur Aktualisierung der Zollunion und Fortschritte bei der Visaliberalisierung, forderte Präsident Erdoğan.