Tag sieben des Angriffs auf die Ukraine: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Dienstag bekannt gegeben, sich für einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine einzusetzen. Zusammen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan bemühe er sich, ein weiteres Treffen zu arrangieren.

Erdoğan kündigt weitere Anstrengungen für den Frieden an

Die ersten Gespräche, die kürzlich zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine abgehalten wurden, endeten ohne einen Durchbruch, erklärte Lukaschenko im Anschluss an eine Sitzung des Sicherheitsrates.

In diesem Zusammenhang nahm Lukaschenko auch Bezug auf sein Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan. Die Türkei pflege freundschaftliche Beziehungen sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Präsident Erdoğan erörterte in dem Gespräch mit Lukaschenko am späten Montagabend die jüngsten Entwicklungen und die erste Runde der Friedensgespräche. Die Türkei werde „weiterhin Anstrengungen unternehmen, um diesen Krieg zu beenden und Frieden zu schaffen“, teilte die türkische Präsident in den sozialen Medien mit.

Belarus verstärkt Truppenpräsenz an der Südgrenze

Die erste Runde der ukrainisch-russischen Gespräche für einen Waffenstillstand endete am Montag ergebnislos. Beide Delegationen kehrten zu Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück.

Der Präsident von Belarus kündigte an, die südliche Grenze des Landes werde durch die belarussische Armee geschützt. Infolge der militärischen Aufrüstung Polens und Litauens habe das Land zudem seine Westgrenzen geschlossen, erläuterte Lukaschenko.