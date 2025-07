Der US-Privatsender CBS News hat sich am Mittwoch in einem Brief an die türkische Kommunikationsdirektion dafür entschuldigt, dass er in einem Bericht über die russische Invasion in der Ukraine die türkische Metropole Istanbul als griechisches Territorium dargestellt hat.

Fahrettin Altun, Leiter der türkischen Kommunikationsdirektion, hatte am Dienstag ein Schreiben an den US-Sender geschickt, in dem er „offiziell“ und „unmissverständlich“ gegen die falsche Darstellung der türkischen Grenzen protestierte. „Wir erwarten, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um jeden Schritt zu vermeiden, der die territoriale Integrität der Türkei in Frage stellen könnte“, sagte er.

Grafik wurde korrigiert„Die Grafik, die Istanbul fälschlicherweise als Teil Griechenlands und nicht der Türkei darstellte, wurde in dem Moment korrigiert, als wir uns des Fehlers bewusst waren“, heißt es in dem an die türkische Kommunikationsdirektion gerichteten Schreiben der Senderverwaltung.

„Wir halten uns an den Grundsatz der Genauigkeit in all unseren Nachrichten und werden unsere Veröffentlichungsprozesse überdenken, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederholt“, so CBS News.

