Ukraine-Flüchtlinge: Wiedervereint in Berlin

Hunderte Flüchtlinge sind am Mittwoch von der polnisch-ukrainischen Grenze am Berliner Hauptbahnhof angekommen. Immer wieder kommt es an den Gleisen zu herzergreifenden Szenen des Wiedersehens zwischen Freunden und Familien. Die Stadt rechnet mit bis zu 20.000 Flüchtlingen.