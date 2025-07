Kinderarbeit in Afghanistan

„Ich habe mich zweimal in der Schule angemeldet, aber ich musste abbrechen, weil wir in einem schlechten wirtschaftlichen Zustand sind. Mein Vater ist krank, ich muss arbeiten. Wenn ich nicht arbeite, wird meine Familie verhungern.” Statt in der Schule oder auf dem Spielplatz Zeit zu verbringen, gehen die Kinder in Afghanistan arbeiten. Die Familie des neunjährigen Nakibullah steht kurz vor einer Hungersnot. Um dies zu verhindern, versucht der Junge, Geld zu verdienen, indem er die Straßen repariert, die durch den Krieg beschädigt wurden.