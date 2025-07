Nach einem vorübergehenden Rückgang haben die rassistischen Straftaten in Brandenburg im vergangenen Jahr wieder deutlich zugenommen. Laut Antworten des Innenministeriums in Potsdam auf Anfragen der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hat die Polizei nach vorläufigen Angaben 200 Delikte registriert. Das berichtete die Nachrichtenagentur DPA am Mittwoch.

Insgesamt gab es 87 mehr Angriffe als im Jahr 2020. Bei den rassistisch motivierten Straftaten haben sich die Körperverletzungsdelikte nach einer Übersicht von Johlige im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr von 10 auf 15 erhöht. Den Angaben zufolge verdoppelten sich Beleidigungen, Bedrohungen und Nötigungen fast mit 52 Fällen (27 Fälle in 2020). Die Anzahl der Propagandadelikte ist von 71 auf 124 gestiegen.

Während insgesamt Angriffe auf Geflüchtete und Flüchtlingsunterkünfte abnahmen, stieg die Zahl der Körperverletzungsdelikte im Jahresvergleich von 37 auf 47 Fälle. Die Angaben für die verschiedenen Straftaten des vergangenen Jahres sind nur vorläufig. Durch polizeiliche Ermittlungen kann es zu Nachmeldungen für einzelne Quartale kommen.