Russen stürmen Möbelkette vor landesweitem Verkaufsstopp

Vor der Schließung von Ikea-Möbelhäusern in Russland, die der schwedische Konzern als „Zeichen gegen den Ukrainekrieg“ verfügt hatte, bildeten sich in Russland und Belarus noch einmal lange Schlangen. Bilder aus Moskau zeigen Menschen, die auf den Einlass oder an Kassen warteten.