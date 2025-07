Ukraine-Krieg: EU lobt Rolle der Türkei und will engere Zusammenarbeit

Der EU-Botschafter in der Türkei hat die diplomatischen Bemühungen Ankaras in Anbetracht des Ukraine-Krieges gelobt. Der europäische Block befürworte angesichts der Herausforderungen in der Krise eine verstärkte Zusammenarbeit mit Ankara.