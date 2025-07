Ukraine: Erste-Hilfe-Kurse für Zivilisten

Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine bieten Personen aus dem Gesundheitswesen Erste-Hilfe-Kurse für Zivilisten an. Dadurch sollen mehr Bürger in der Lage sein, Kriegsverwundete erstzuversorgen. Laut UN-Angaben wurden bisher 474 Zivilisten getötet und knapp 900 weitere verletzt.