Prinz William in der Kritik: Krieg „normal“ in Afrika – „fremd“ in Europa

Krieg sei in Europa „sehr fremd“, meint Prinz William. Seine Landsleute seien gewöhnt, ihn in Afrika und Asien zu sehen. In sozialen Medien ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten: User werfen dem Royal Ignoranz der eigenen Geschichte vor.