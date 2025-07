Das US-Techunternehmen Google will ukrainische Android-Nutzer künftig vor russischen Luftangriffen warnen. „Auf Ersuchen und mithilfe der ukrainischen Regierung haben wir begonnen, ein schnelles Luftangriffswarnsystem für Android-Handys in der Ukraine einzuführen“, verkündete Google am Donnerstag auf seinem Unternehmensblog. Das Warnsystem soll ab sofort verfügbar sein.

Das „Air Raid Alerts“-System werde direkt in das Smartphone-Betriebssystem integriert. Dabei solle es „eine Ergänzung zu den bestehenden Luftangriffswarnsystemen des Landes“ sein und auf den bereits von der ukrainischen Regierung bereitgestellten Warnungen basieren.

Die Funktion soll Teil des Google Play Service werden und bei fast jedem Android-Handy zur Verfügung stehen. Die Play Services werden über Googles Play Store aktualisiert, sodass fast alle Nutzer mit nur wenig Aufwand das Update erhalten können.

Google-Ingenieur Dave Burke kündigte die neue Funktion auf Twitter an und erklärte, dass die Warnungen dasselbe System verwendeten, das für das Android-Erdbebenwarnsystem entwickelt wurde. Im Unterschied zur Erdbebenwarnung könne das neue System jedoch nicht selbstständig Gefahrensituationen erkennen und davor warnen. Das „Air Raid Alerts“-System könne deshalb nur Warnungen der ukrainischen Regierung weitergeben.

