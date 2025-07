Am heutigen Montag wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt die Türkei besuchen. Neben Gesprächen des Kanzlers mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan werden auch Treffen von Delegationen auf der Tagesordnung stehen.

Um 16 Uhr türkischer Zeit (14 Uhr MEZ) wird eine Willkommenszeremonie im Präsidentenpalast stattfinden. In Anschluss daran geht es in die Gespräche zwischen den Regierungschefs sowie jene der Delegationen. Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz um 18 Uhr türkischer Zeit wird der offizielle Teil des Staatsbesuchs mit einem Abendessen enden.

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Erdoğan und Scholz werden die Ukrainekrise und die bilateralen Beziehungen stehen. Die diplomatischen Bemühungen der Türkei um ein Ende des Krieges zwischen den Schwarzmeer-Anrainerstaaten gelten als möglicher Schlüsselfaktor.

Die Türkei unterhält enge Beziehungen zu beiden Konfliktparteien. Am Donnerstag fanden auf Initiative der Türkei erste direkte Gespräche zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine in Antalya statt. Obwohl es zu keiner Einigung kam, bekannten sich sowohl der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba als auch dessen russischer Amtskollege Sergej Lawrow zu einer Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen in diesem Format.