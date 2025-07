Das 2. Internationale Medien- und Islamophobie-Forum hat am Dienstag in Ankara begonnen. Zu diesem Anlass sandte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einer Videobotschaft ein Grußwort an die Teilnehmer und äußerte sich darin zum Thema Islamfeindlichkeit.

Islamophobie breite sich weiter aus und vergifte die Gesellschaft in den westlichen Ländern wie die Pest. Betroffen seien alle – von den Menschen auf der Straße bis hin zu Politikern, Arbeitnehmern und Beamten, erklärte Erdoğan.

Verantwortungslose Medienorgane förderten zudem eine Atmosphäre des Hasses. Diese sei schädlich sowohl für Muslime als auch für Millionen von Menschen unterschiedlicher Sprache, Religion, Herkunft und Kultur. Der Kampf gegen die zunehmende Islamfeindlichkeit sei nicht nur eine Angelegenheit der Muslime, sondern der gesamten Menschheit. Andernfalls seien islamophobe Anschläge nicht zu verhindern, betonte Präsident Erdoğan.

Neben den westlichen Politikern, Medien und staatlichen Institutionen liege die größte Verantwortung bei islamischen Ländern und ihren Institutionen. Muslime müssten entschiedener reagieren. Sie müssten ihre legitimen Rechte einfordern und gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen, erklärte Präsident Erdoğan. Das Islamophobie-Forum sei daher ein richtiger Schritt in diese Richtung.

Das 2. Internationale Medien- und Islamophobie-Forum findet in der Handelskammer (ATO) in Ankara statt. Die Veranstaltung wird vom türkischen Rundfunkrat (RTÜK) organisiert und unter anderem vom türkischen Ministerium für Kultur und Tourismus sowie vom Kommunikationsbüro des Präsidenten unterstützt.