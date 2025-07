Selenskyj dankt russischen Demonstranten

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Ansprache die Anti-Kriegs-Demonstranten in Russland gelobt. Einen besonderen Dank richtete er an die TV-Mitarbeiterin, die mit einem Protestplakat eine Nachrichtensendung des staatlichen russischen Fernsehens unterbrochen hatte.